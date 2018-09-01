Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl içinde 12 bin 746 flamingo yavrusunun tespit edildiği belirtilerek, bu yavruların sağlıklı bir şekilde gelişim dönemlerini tamamlayıp, Tuz Gölü'nü terk ettikleri, bireysel, doğal seleksiyona bağlı ölümler dışında kitle ölümleri yaşanmadığı bildirildi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş türlerinin korunması ve izlenmesi amaçlı çalışmaların etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için faaliyetlerini sürdürüyor.

AA'nın haberine göre bu kapsamda, Bakanlıkça 2016'da başlatılan, kuşların sayı ve durumlarının çıkarılıp envanter oluşturulması, ekosistemin hayvanlar üzerindeki etkisinin görülmesi ve popülasyonlarının araştırılmasında veriler elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen flamingo türü kuş kolonilerinin sayım çalışmalarına bu yıl da devam edildi.

TABLO ÜRKÜTÜCÜ! YAVRU FLAMİNGOLAR ÖLÜYOR

Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yapılan "Flamingo Popülasyonlarının Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi" kapsamında mayıs ve haziranda arazi çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarda doğrudan gözlem, uçak, drone, dürbün-teleskop-tele objektif gibi araçlarla gözlemler gerçekleştirilerek, uçakla Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi üzerinde tespitler yapıldı.

Flamingoların hava fotoğraflarının da çekildiği proje kapsamında, havadan ve yerden yapılan gözlemler ile arazi çalışmaları devam ediyor.

İLK 6 AYDA 12 BİN 746 YAVRU TESPİT EDİLDİ

Söz konusu projeyle Bakanlık tarafından Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 2016'da 9 bin 564, 2017'de 11 bin 79, 13 Haziran 2018 itibarıyla da 12 bin 746 flamingo yavrusu tespit edildi.

Her yıl düzenli olarak yavru sayısında da artış gözlendi.

Ayrıca Bakanlıkça flamingo yavrularının sağlıklı bir şekilde gelişim dönemlerini tamamlayıp, Tuz Gölü'nü terk ettikleri, hayvanların besin sıkıntısı çekmediği, bireysel doğal seleksiyona bağlı ölümler dışında kitle ölümlerinin yaşanmadığı bildirildi.