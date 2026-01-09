Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bakanlıktan 3 farklı maden ocağına iş durdurma kararı | Son dakika haberleri

        Bakanlıktan 3 farklı maden ocağına iş durdurma kararı

        Zonguldak'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı müfettişler, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait 3 farklı maden ocağında, havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin otomatik devreye gireceği ikinci bir enerji kaynağının olmadığının tespitini yaptı. Müfettişler, iş durdurma yönünde rapor hazırladı. TTK yetkilileri, sistemlerin mevzuata uygun olduğunu, müfettişlerin yorum farkından dolayı böyle bir sonuç ortaya çıktığını savundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 22:30 Güncelleme: 09.01.2026 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlıktan 3 farklı maden ocağına iş durdurma kararı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri, TTK’da Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerine bağlı maden ocaklarında yaptıkları denetimlerde, havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin otomatik devreye girecek ikinci bir enerji kaynağının olmadığını tespit etti. Bu tespit üzerine müesseselerde ‘iş durdurma’ yönünde rapor hazırladı. Müfettişler raporu Zonguldak Valiliği’ne sundu.

        ‘EKSİK YOK, FARKLI YORUMLAMA’

        Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) geçen yıl mayıs ayında benzer doğrultuda rapor hazırlandığını ifade ederek TTK Genel Müdürlüğü’nden bilgi istedi. GMİS’in konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “TTK Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından verilen cevapta TTK’nın çalışma yönergelerine göre eksiklik bulunmadığı, denetim yapan iş müfettişlerince raporda eksikliği belirtilen sistemlerin amaç ve özelliklerinin farklı yorumlandığı ifade edilmiştir” denildi.

        'ÇALIŞMA KOŞULLARI UYGUN HALE GETİRİLSİN'

        İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemi vurgulanan GMİS'in açıklamasında, “İş Müfettişleri, 9 Ocak 2026 tarihinde düzenledikleri raporda da aynı eksiklikleri gerekçe göstererek ‘iş durdurma yönünde’ rapor hazırlamışlardır. TTK ülkemizin sanayisinin kurulmasında lokomotif olmuş, örnek, sanayimiz için stratejik bir öneme sahip vazgeçilemez bir kurumdur. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak önceliğimiz işçi sağlığı ve iş güvenliğidir. Bundan asla taviz vermeyiz. İşçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz alındığı çalışma şartlarında üretmek ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Devletimizin iş sağlığı ve güvenliğine gösterdiği hassasiyetini olumlu buluyoruz. Bu nedenle varsa bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi ve çalışma koşullarının, yoruma açık olmadan mevzuata uygun hale getirilmesi konusunda hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli çalışmaları ivedilikle başlatmalıdır. Bizler her iki bakanlığımız ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

        Maden ocaklarında fiili çalışmanın sürdüğü ancak hafta sonu tatil olması nedeniyle durumun 12 Ocak Pazartesi günü netlik kazanacağı belirtildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kavgayı ayıran akrabasını tüfekle vurdu

        Samsun'da çıkan kavgayı ayıran akrabasını tüfekle vurarak yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Buruk ve Tedesco'dan Süper Kupa sözleri!
        Buruk ve Tedesco'dan Süper Kupa sözleri!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!