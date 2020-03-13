Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerAlışverişBakanlıktan açıkta satılan gıdalarla ilgili açıklama
ABONE OL

Son dakika haberi Bakanlıktan açıkta satılan gıdalarla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Açıkta satılan gıda maddelerinde hijyene azami özen gösterilmesi sağlanacak, gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek" dendi

son dakika
HABERTURK.COM / Ajanslar

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili çalışma grubu oluşturuldu. Bakanlık, 81 ilde il ve ilçe müdürlükleriyle gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimlerin üst düzeye çıkartıldığını duyurdu.

Gıda İşletmelerinde ham madde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede sağlanmaya başlandığı belirtilen bakanlık açıklamasında "Açıkta satılan gıda maddelerinde hijyene azami özen gösterilmesi sağlanacak, gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek" ifadeleri kullanıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BİM 13 Mart 2020 Cuma Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli neler var?
ALIŞVERİŞBİM 13 Mart Aktüel ürünler kataloğu
Metro Market bakliyat ve pirinçte 1 ay fiyat artırmayacak - Haberler
ALIŞVERİŞMetro Market'ten fiyat spekülasyonlarına karşı ...
Trendyol haksız fiyat oluşumuna karşı 539 ürüne işlem yaptı - Haberler
ALIŞVERİŞTrendyol'dan 539 ürüne işlem
Makarna üreticileri fiyat artışlarına tepki gösterdi
ALIŞVERİŞMakarna üreticilerinden fırsatçılara tepki
A101 aktüel ürünler kataloğu 12 Mart 2020 Perşembe! İşte A101 katalogdaki indirimli ürünler
ALIŞVERİŞA101'de bu hafta indirimli ne var?
Düzenlemeye uygun olmayan ürünler uygunsuzlukları giderilmeden piyasaya çıkamayacak
ALIŞVERİŞGüvensiz ürünler için yeni kanun
A101 12 Mart Aktüel ürünler kataloğu! A101 haftanın ürünlerinde neler var?
ALIŞVERİŞA101 12 Mart Aktüel ürünler kataloğu 2020!
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 11 Mart 2020 Çarşamba! ŞOK katalogda indirimli ne var?
ALIŞVERİŞŞOK katalogda indirimli ne var?
BİM A101 ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2020! 11 - 12 - 13 Mart BİM, A101 ve ŞOK'ta indirimli ne var?
ALIŞVERİŞBİM, A101 ve ŞOK'ta indirimli ne var?
13 Mart BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM indirimli ürünler listesi
ALIŞVERİŞBİM 13 Mart aktüel kataloğu satışa çıkıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X