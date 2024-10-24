Bakıröy Sanat'ta 'Anadolu’dan İzlenimler'

İyilik İçin Sanat Derneği’nin misafiri olarak geçtiğimiz yıllarda İstanbul’a gelen genç sanatçı adayları, birçok sanat noktası ve etkinliği ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeleri ziyaret etti. Bu deneyim ve gözlemlerinden ilham alarak ürettikleri eserler, Hicran Aksöz küratörlüğünde 23 Ekim Çarşamba günü “Anadolu’dan İzlenimler” adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin ücretsiz tahsis ettiği Bakırköy Sanat’ta sanatseverlerle buluştu.

Genç sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin açılışı, İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri, sanatseverler ve sanatçıların katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından üniversitelerde eğitim gören sanatçı adaylarının eserleri, İstanbul’daki önemli sanat etkinliklerinden ve müze ziyaretlerinden edindikleri deneyimlerden esinlenerek ortaya çıktı. Proje koordinatörlüğünü Kadir Akyol’un üstlendiği Anadolu’dan İzlenimler sergisinde, toplam 24 şehirden 30 sanatçının 44 adet eseri yer alıyor. Video, resim, heykel, enstalasyon, özgün baskı ve dijital sanat gibi farklı disiplinlerden eserlerin yer aldığı sergi, geniş bir sanatsal çeşitlilik sunuyor.

Anadolu’dan İzlenimler projesinin 3. ve 4. dönemi kapsamında bağlantı kurulan; Adıyaman Üniversitesi, Gazi Üniversitesi (Ankara), Balıkesir Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Uşak Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakülteleri’nden genç sanatçılar eserleriyle sergide yer aldı.