Bakla yemeği tarifi, nasıl yapılır?

Bakla yemeği nasıl yapılır? Faydalarını saymakla bitiremeyiz. Tek başına vücudun protein ihtiyacını karşılayan bu lezzet çok pratik şekilde hazırlanabilir.
Bakla Yemeği Malzemeler:
- 500 gram taze bakla içi
- 250 gram dana kıyma
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 kuru soğan
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 silme tatlı kaşığı tuz
- 2 çay kaşığı kırmızı toz biber
Bakla Yemeği Yapılışı:
- Soğanları kabuklarından ayırın yıkayın ve ince bir formda doğrayın.
- Bir tencere içerisinde zeytinyağını ısıtıp doğranan soğanları içerisine ekleyin.
- Kıymayı ilave edin, rengini değiştirip, önce suyunu salıp sonra tekrar çekene kadar kavurmaya devam edin.
- Salçayı ilave edin salçaların kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
- Üzerine baklaları ilave edip biraz kavurun.
- Ardından baklaların üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin.
- Baharatlarını ekleyip kapağın kapatın.
- Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın. Bu şekilde yaklaşık 50 dakika kadar pişirin.
- Baklalar tamamen yumuşadıysa yemek pişmiş demektir.
- Üzerini maydanoz ile süsleyip afiyetle yiyebilirsiniz.
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