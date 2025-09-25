Tunçelli, öğrencisinin bu atıkları mikroalg üretiminde değerlendirme fikrini ortaya attığını, daha sonra bu fikri geliştirdiklerini anlattı. Tunçelli, öğrencisinin bu atıkları mikroalg üretiminde değerlendirme fikrini ortaya attığını, daha sonra bu fikri geliştirdiklerini anlattı. Balık yemlerinin protein bakımından zengin olduğuna ve yüksek azot içerdiğine değinen Tunçelli, şöyle devam etti: "Bunun bir kısmı vücutta tutulurken, bir kısmı dışarıya atılıyor. Bu atıklar göllere, nehirlere, denizlere ulaştığında azot ve fosfor yükü artıyor. İnsan nüfusu sürekli artıyor ama dünyanın kaynakları sınırlı. Bu süreci sürdürülebilir hale getirmenin yollarını arıyoruz. Balığa verilen proteinin ziyan olan kısmını mikroalg üretiminde değerlendirerek hem atıkları ekonomiye kazandırmayı hem de denizlere ulaşan kirliliği azaltmayı amaçlıyoruz."