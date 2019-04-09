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Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olma özelliği taşıyan Beyşehir Gölü'nde balıkçılık yapan İbrahim Erdoğan, 2 yıl önce gölde balık tuttuğu sırada, eşsiz doğa manzarasının da fotoğraflarını çekmeye başladı.
DHA'nın haberine göre, Erdoğan'ın, hobi amaçlı başladığı fotoğraf sevgisi bir tutkuya dönüştü. Göle her açıldığında balık tutmak için ağın yanı sıra fotoğraf makinesini de yanında taşıyan Erdoğan, balık tutma sürecinde geçirdiği o anlarla, doğanın güzelliklerini ölümsüzleştirmeye çalışıyor.
DOĞANIN GÜZELLİĞİ SAYESİNDE FOTOĞRAF ÇEKMEYE BAŞLADI
Göldeki doğa güzelliğinin kendisine fotoğraf merakını sardığını ifade eden Erdoğan, "Balıkçı olduğumuz için sürekli göldeyiz. Manzaranın, suyun ve doğanın içindeyiz. Bu doğa güzelliği nedeniyle fotoğraf çekme merakı başladı. Hiçbir teknik bilgiye sahip olmadığım halde fotoğraf makinesi aldım. Sonra buraya fotoğraf çekmeye gelenlerden birkaç eğitim aldım. Sürekli fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf makinesini teknede ve yanımda taşıyorum" diye konuştu.
SERGİ AÇMAYI PLANLIYOR
Çektiği fotoğraflarla sergi açmayı planladığını belirten Erdoğan, "Fotoğrafları anı olsun diye çekiyordum. Daha sonra baktım ki fotoğraf arşivim birikti. Bunları kullanmam gerektiğini düşündüm. Birkaç yöresel yarışmalar oldu, onlara katıldım. Buralardan derece aldım. Şu an biriktirdiğim fotoğraflarla kişisel sergi açmak istiyorum. İlk sergimi kendi köyümde açmak, köylüye çektiğim fotoğrafları gösterip Beyşehir Gölü'nün güzelliklerini tanıtmak istiyorum. Suyumuz var, balığımız var, gün batımımız var. Fotoğrafçılık güzel bir hobi ve iyi ki tanışmışım. Hayata, doğaya, insanlara bakış açısını değiştiriyor. Benim için fotoğraf çekmek bir tutku, inşallah devam ettireceğim" dedi.
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