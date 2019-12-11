Balıkesir Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Yenigün ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şener Ceryan, Balıkesir’den geçen fay Edremit fayı Gökçeyazı segmentinin kırılmasının 7.2 büyüklüğünde depreme yol açabileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Ceryan “Önceki akşam meydana gelen deprem Kuzey Anadolu fayı ile ilişkili olduğu düşünülen Bursa’dan Balıkesir’e ve Akhisar üzerinden İzmir’e doğru uzanan bu kuşakta bazıları haritalanmış bir çok aktif fayı da kapsayan büyük bir fay zonu üzerinde Pamukçu segmentinin kırılması ile oluşmuştur. Uluslararası jeoloji kurumlarının yaptıkları analize göre bu kırılan fay doğrultulu atımlıdır. Balıkesir Dünyanın sismik yönden en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayının güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlanmıştır. MTA, AFAD ve özellikle de Dokuz Eylül Üniversitesindeki bilim insanlarının 2012 yılında başlattıkları paleo-sismolojik araştırmalar Balıkesir’deki tarihsel depremlere ilişkin ve bu fayların oluşturacağı deprem tehlikesinin tahmini için çok hayati bilgiler sağlamıştır. Bu bilgiler ışığında Balıkesir sınırları içinde Kuzey Anadolu Fayının güney koluna ait fay segmentleri Yenice-Gönen fayı ve Edremit fay zonu ile Balıkesir il merkezinden geçen Havran-Balıkesir fay zonu ve güneydeki Simav fayı önemli deprem kaynaklarıdır. Bu fay zonları Balıkesir’i etkilediği gibi tarihsel depremler 1944 ve 1953 depremlerine de kaynaklık yapmıştır. Yenice –Gönen fayı 1953 Yenice-Gönen depremine kaynaklık yapmıştır. Havran-Balıkesir fay zonuna ait olan Balıkesir il merkezinden geçen Balıkesir fayı Gökçeyazı segmentinin kırılma zamanı deprem tekrarlama aralığını iki kat aşmış durumdadır. Bu fay hattında 1944 yılında gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 75 yıl geçti. Bu fay hattında 7.2 büyüklüğüne kadar deprem oluşabilir” dedi.

"DEPREM MASTER PLANI HAZIRLANMASI HAYATİ ÖNEM ARZ EDİYOR"

Prof. Dr. Ceryan, Balıkesir’in depreme dirençli şehir olması için Valilik, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların önemli çalışmalar yaptığını, devletin de önemli adımlar attığını belirterek vakit geçirilmeden Balıkesir merkez ve ilçelerinden geçen diri hay hatları ile ilgili 1/5000 ölçekli imara esas haritalara geçilmesinin şart olduğunu söyledi.

Ercan şöyle devam etti:

Son depremin de hatırlattığı gibi olası deprem riskinin azaltılması için Balıkesir Bütünleşik Deprem Master Planı hazırlanması artık kent ve kentli için hayati önem taşımaktadır. Bu konuda üniversitemizin jeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri gerekli desteği verebilir, odamız da katkı sunabilir.