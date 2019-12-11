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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu depremin ardından merkez üssü yine Altıeylül ilçesinde saat 23.24'te 4.3 ve saat 23.46'da 4.0 büyüklüğünde depremler ile artçı sarsıntılar kaydedildi. Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve İstanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi.

3 SAAT İÇİNDE 30 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Balıkesir'de meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi.

Balıkesir'de 23.14'de meydana gelen ve vatandaşları sokağa döken 4.6 şiddetindeki depremin ardından 3 saat içinde 30 deprem meydana geldi. 4.1 ile 1.3 arasında değişen şiddetteki depremler artçı olarak nitelendirildi.

"BOMBA PATLADI SANDIK"

Balıkesir'de deprem anını yaşayan vatandaşlar panik anlarını anlattı. Otelde çalıştığını ve deprem anında çok korktuğunu söyleyen Sinan Pehlivan, "Deprem olduğunda çok büyük bir ses geldi. Bomba falan patladı diye düşündük. Ama sonra deprem olduğunu fark ettik. Hemen oteli boşaltma talimatı verdik arkadaşlarla beraber. Sonrasında artçılar devam etti. Şu anda eve gitmeye korkuyoruz. Büyükşehir Belediyesi de sağ olsun böyle bir yer düzenlemiş. Telefonlara mesaj geldi" dedi.

"EĞİTİM ÖĞRETİM DEVAM EDECEK"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Balıkesir'de dün saat 23.14'te 10 saniye civarında bir sarsıntı oldu. Tabii ilk başta kimse çok önemsemedi ama arka arkaya gelen 2-3 tane artçı deprem, halkımızı biraz endişelendirdi. Tabii biz de, AFAD da valimizle toplantı yaptık. Deprem danışmanımız var. Ondan aldığımız bilgiler ve depremle ilgili aldığımız tüm bilgiler, bunun sönmüş bir deprem olduğunu ve bu nedenden dolayı panik yapacak bir durum olmadığını tespit ettik."

Başkan Yılmaz, "112 gelen hiçbir adli veya herhangi bir yıkımla ilgili mağduriyet olmadığı yönünde. O nedenden dolayı bugün eğitim-öğretim devam edecek. Herhangi bir şekilde evine girmek istemeyen vatandaşlarımıza barınmak için belediyemiz ait olan farklı noktalarda ve çocuk köyümüzde çorba ikramında bulunduk. Şu anda her şey normal" dedi.

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK

Edremit ilçesinde de deprem nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Birçok vatandaş ise akaryakıt istasyonlarına giderek araçlarının depolarını doldurmak istedi. Akaryakıt istasyonlarına akın eden vatandaşlar ve sürücüler nedeniyle buralarda yoğunluk oluştu.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDE BÜYÜK PANİK

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin merkez üssü Akçaköy kırsal mahallesinde vatandaşlar geceyi sokakta yaktıkları ateşin başında geçirdi.

Kandilli Rasathanesi tarafından 4.6 büyüklüğünde açıklanan merkez üssü Akçaköy kırsal mahallesi olan depremin artçıları devam ederken, vatandaşlar da geceyi evlerinin önünde geçirdi. Bazı mahalle sakinleri evlerinin önünde yaktığı ateşin başında beklerken, bazı vatandaşların ise soğuktan korunmak için evlerinden çıkmadığı görüldü.

MUHTAR ŞERAFETTİN DEMİRCİ: "CAN VE MAL KAYBIMIZ YOK"

Depremin merkez üssü olan Altıeylül ilçesi Akçaköy kırsal mahallesi muhtarı Şerafettin Demirci deprem sonrasında mahallelerinde can ve mal kaybının olmadığını söyledi. Demirci, "Yaşanan depremin ardından hafif yollu bir telaş oldu, herkes meydanlara koştu. Arkasından ikinci bir deprem daha geldi. Bu sefer biraz daha heyecan arttı. Allah'tan bir kaybımız yok bir yıkım olmadı. Çok şükür Rabbime inşallah bundan sonra da olmaz. İlk belirlemelere göre evlerde bir kaç çatlak varmış. Bu yerleri gittik dolaştık, öyle korkulacak bir şey yok" diye konuştu.

ALAATTİN CEM: "CAN MI KIYMETLİ MAL MI"

Akçaköy Kırsal Mahallesi sakinlerinden Alaattin Cem deprem anında yaşadıkları hakkında şunları söyledi: "Saat 23.13'de ilk deprem oldu. Benim evim iki katlı kâgir olduğundan çok sallandı. Belki de çatlak, patlak var ama korkudan bakamıyoruz. Az önce anons ettiler evimize girmedik, burada ateş yaktık, ateşin başında oturuyoruz. Yapılan anonsta artçı deprem olur, yıkılma riski daha çok olur diye bize evlerimize girmememizi söylediler. Şimdi internetten bakıyoruz gece saat 04.00'de çok kuvvetli deprem olacak diye söylüyorlar. Biz de bunun için evlerimize girmekten korkuyoruz. Komşularımızın kimisi arabanın içinde yatıyor, kimimiz ateşin başındayız. Bekleyeceğiz. Can mı kıymetli, mal mı kıymetli."

AYŞE BARBAR: "ATEŞİN BAŞINDA BEKLİYORUZ"

Akçaköy Kırsal Mahallesi sakini Ayşe Barbar ise depremden sonra yaşadıklarını anlatarak, "Eşim arabanın içinde yatıyor. Biz çok korktuk. Ben şeker hastasıyım. Neredeyse elim ayağım 1 saat titredi. Ondan sonra dışarıya çıktık, yapacak hiç bir şeyimiz yok. Korkumuza burada ateş yaktık, ateşin başında bekleyeceğiz" diye konuştu.