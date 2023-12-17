Balıkesir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ayvalık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine Sahil Güvelik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görevli TCSG-905 ile bölgeye ulaşan ekipler, 43 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına getirildi.
İnsani yardımları yapılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından il göç idaresine teslim edilecekleri öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.