Balıkesir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Yücel Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar

Balıkesir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Yücel Yılmaz, Habertürk'ten Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhur İttifakı olarak sımsıkıyız. 20 ilçemizle iddialı bir süreç yaşıyoruz. 20 yıldır siyaset yapan ekiplerimizle çalışıyoruz. Hepsinde netice almaya çok yakınız. Vatandaşımız bizi artık özdeşleştirildi. Partili bir Yücel Yılmaz'dan şehrin belediye başkanı pozisyonuna evrildik. Birçok proje yaptık. Vatandaşın iyi günlerinde, kötü günlerinde beraber olduk. Seçimde pozitif yönde sürprizler bekliyorum. Biz her belediye başkanlığı döneminde stratejik plan yapıyoruz. 20 ilçenin onayı ile planı geçiriyoruz. Hangi yatırımı adaletli bir şekilde nereye yaparız. Bu planın yüzde 85'ini net uyguladık. 1000 ayrı projeyi bitirmiş olmanın özgüveni ile burada oturuyorum. Bunların hepsi kent konseyi, ortak akılla, şehir mutabakatı ile çıkan projeler. Şehrin 40-50 yıllık imar problemleri vardı. Nasip oldu biz çözdük. Şehir mutabakatını sağlamanın özgüveniyle oturuyorum ben.