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        Haberler Gündem Politika Balıkesir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Yücel Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar

        Balıkesir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Yücel Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar

        Balıkesir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Yücel Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar. Yücel, "Bu 5 sene sonuç ala ala geçti. Bu değerlerin hepsi şehrin bereketine dönüştü. İstihdamı artırdık. Şehrimizde öncelikle yapacağımız şey insanlara imkan vermek. 10 bin taneye kadar ev yapma kapasitemiz var. Şehre yapmış olduğumuz hizmetler öyle kolay hizmetler değil. Ustalık döneminde çok daha iyisini yapacağız. Şehirde beyannameye koyduğumuz herşeyi halkımız bizi desteklediği sürece çok şey yapacağız. Marka şehir Balıkesir projelerimiz var. Gençlere çok önem veren belediyeyiz. Yaş almış büyüklerimize bakacak olan o gençler" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 19:24 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:24
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        "5 sene sonuç ala ala geçti"
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        Balıkesir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Yücel Yılmaz, Habertürk'ten Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı.

        Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        Cumhur İttifakı olarak sımsıkıyız. 20 ilçemizle iddialı bir süreç yaşıyoruz. 20 yıldır siyaset yapan ekiplerimizle çalışıyoruz. Hepsinde netice almaya çok yakınız. Vatandaşımız bizi artık özdeşleştirildi. Partili bir Yücel Yılmaz'dan şehrin belediye başkanı pozisyonuna evrildik. Birçok proje yaptık. Vatandaşın iyi günlerinde, kötü günlerinde beraber olduk. Seçimde pozitif yönde sürprizler bekliyorum. Biz her belediye başkanlığı döneminde stratejik plan yapıyoruz. 20 ilçenin onayı ile planı geçiriyoruz. Hangi yatırımı adaletli bir şekilde nereye yaparız. Bu planın yüzde 85'ini net uyguladık. 1000 ayrı projeyi bitirmiş olmanın özgüveni ile burada oturuyorum. Bunların hepsi kent konseyi, ortak akılla, şehir mutabakatı ile çıkan projeler. Şehrin 40-50 yıllık imar problemleri vardı. Nasip oldu biz çözdük. Şehir mutabakatını sağlamanın özgüveniyle oturuyorum ben.

        "GENÇLERE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

        Balıkesir şehir meydanını yenileştiriyoruz. Ulaşımı, trafiği rahatlatacak çevre yollarını yapıyoruz. Erdek'te de, Bandırma'da da çevre yolunu yapıyoruz. Projeyi, kamulaştırmayı biz yapıyoruz. Milletvekillerimiz, ticaret ve sanayi odasıyla birlikte Ankara'ya gidip sonuç alabiliyoruz. Bu 5 sene sonuç ala ala geçti. Bu değerlerin hepsi şehrin bereketine dönüştü. İstihdamı artırdık. Şehrimizde öncelikle yapacağımız şey insanlara imkan vermek. 10 bin taneye kadar ev yapma kapasitemiz var. Şehre yapmış olduğumuz hizmetler öyle kolay hizmetler değil. Ustalık döneminde çok daha iyisini yapacağız. Şehirde beyannameye koyduğumuz herşeyi halkımız bizi desteklediği sürece çok şey yapacağız. Marka şehir Balıkesir projelerimiz var. Gençlere çok önem veren belediyeyiz. Yaş almış büyüklerimize bakacak olan o gençler.

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