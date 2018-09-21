Balıkesir cuma saati kaçta? Cuma namazı farz namaz olup, her cuma günü Müslümanlar tarafından idrak edilen bir namazdır. Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar için cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet'in resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre, 21 Eylül Balıkesir cuma saati...

BALIKESİR CUMA SAATİ - 21 EYLÜL 2018)

Balıkesir'de Cuma namazı bu hafta saat 13:08'de okunacak olan öğle ezanının ardından kılınacak ve Müslümanların önem verdiği ibadetlerden birisi yerine getirilmiş olacak.

İşte 21 Eylül Balıkesir namaz vakitleri

İmsak: 05.24

Güneş: 06.48

Öğle: 13.08

İkindi: 16.33

Akşam: 19.19

Yatsı: 20.34

Cuma günü, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bundan dolayı ki Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: '' Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer. '' (İmam-ı Gazali)

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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