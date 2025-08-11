Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Balıkesir Sındırgı'da artçı sarsıntılar devam ediyor | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

        Balıkesir Sındırgı'da dün 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı deprem daha meydana geldi. AFAD, saat 19.37 sularında 4.1 büyüklüğünde, saat 19.52'de 4.4 büyüklüğünde, saat 20.13'te de 4.5 büyüklüğünde depremler olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 20:00 Güncelleme: 11.08.2025 - 20:35
        Balıkesir Sındırgı'da artçı sarsıntılar devam ediyor
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 11,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        AFAD saat 19.52'de 4.4 büyüklüğünde bir artçı depremin daha olduğunu duyurdu.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 8,71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        BİR ARTÇI DAHA

        AFAD'ın verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.13'te yerin 8.57 kilometre altında 4.5 büyülüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

