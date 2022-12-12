Balıkesir'de Alman uyruklu kadın vahşet kurbanı!

AA'da yer alan habere göre, Süleyman K. (66), bir süre önce ayrıldığı Alman uyruklu Gisela Uysal'ın (53) evinin önüne geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadını silahla öldüren kişi, aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Burada Gilesa Uysal ile tartışan Süleyman K, silahla ateş ederek kadını öldürdü. Daha sonra kaçarak Zeytinli Mahallesi'ndeki evine giden Süleyman K, aynı silahla kendi hayatına son verdi.