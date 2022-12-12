Balıkesir'de Alman uyruklu kadın vahşet kurbanı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadını silahla öldüren kişi, aynı silahla kendi hayatına son verdi.
AA'da yer alan habere göre, Süleyman K. (66), bir süre önce ayrıldığı Alman uyruklu Gisela Uysal'ın (53) evinin önüne geldi.
Burada Gilesa Uysal ile tartışan Süleyman K, silahla ateş ederek kadını öldürdü. Daha sonra kaçarak Zeytinli Mahallesi'ndeki evine giden Süleyman K, aynı silahla kendi hayatına son verdi.
Olay yerlerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesetler, buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Gilesa Uysal'ın cenazesi, Kadıköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Kadının arkadaşı Neziha Sarı, gazetecilere, üzüntüsünü dile getirdi.
Fotoğraflar: İHA
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