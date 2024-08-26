Balıkesir'de baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
Balıkesir Gönen'de baba ile kızı arasında çıkan kavga faciayla bitti. Kızını boğarak öldüren baba evden kaçtı. Talihsiz kızın cansız bedenini ise işten gelen annesi buldu. Cinayet zanlısı baba, bir süre sonra polise teslim oldu
Balıkesir'in Gönen ilçesinde Eylem Sevilen (18), tartıştığı babası Murat Sevilen (44) tarafından boğularak, öldürüldü. Baba evden kaçarken, Eylem'in cansız bedenini işten gelen annesi buldu.
Olay, saat 20.00 sıralarında Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat Sevilen, kızı Eylem Sevilen ile tartışmaya başladı.
DHA'nın haberine göre; Murat Sevilen, tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürüp, evden kaçtı.
İŞTEN EVE DÖNEN ANNE, KIZININ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI
Bir süre sonra işten eve gelen anne, kızının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eylem Sevilen'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
CİNAYET ZANLISI BABA, TESLİM OLDU
Öte yandan baba Murat Sevilen bir süre sonra polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.