Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu

        Balıkesir Gönen'de baba ile kızı arasında çıkan kavga faciayla bitti. Kızını boğarak öldüren baba evden kaçtı. Talihsiz kızın cansız bedenini ise işten gelen annesi buldu. Cinayet zanlısı baba, bir süre sonra polise teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 04:42 Güncelleme: 26.08.2024 - 04:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde Eylem Sevilen (18), tartıştığı babası Murat Sevilen (44) tarafından boğularak, öldürüldü. Baba evden kaçarken, Eylem'in cansız bedenini işten gelen annesi buldu.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat Sevilen, kızı Eylem Sevilen ile tartışmaya başladı.

        DHA'nın haberine göre; Murat Sevilen, tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürüp, evden kaçtı.

        İŞTEN EVE DÖNEN ANNE, KIZININ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

        Bir süre sonra işten eve gelen anne, kızının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eylem Sevilen'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

        CİNAYET ZANLISI BABA, TESLİM OLDU

        Öte yandan baba Murat Sevilen bir süre sonra polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Balıkesir
        #Gönen
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
        Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını uyarısı!
        Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Fred, hat-trick'le döndü!
        Fred, hat-trick'le döndü!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...