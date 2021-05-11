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Balıkesir'de çamurda serinleyen mandalar belgesellik görüntüler sunuyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, baharın gelmesiyle dereleri aşarak meralarda otlanan yaklaşık 5 bin mandanın sürü halinde hareketleri belgesellik görüntüler ortaya çıkarıyor

Balıkesir'de çamurda serinleyen mandalar belgesellik görüntüler sunuyor
AA

Balıkesir'in Yakupköy, Balıklı, Karamanköy, Halalca, Ayşebacı ve Bostancı mahallelerinde beslenen mandalar, sabahın ilk ışıklarıyla ahırlarından çıkarılarak bir araya getiriliyor.

AA'nın haberine göre çobanların meraya götürdüğü mandalar, Kazıklı Deresi'nden geçerek ovada otlanmaya devam ediyor. Hayvanlar bunalınca da çamurlu suya veya çaya girerek serinliyor.

Tanzanya'nın Serengeti bölgesindeki öküz başlı antilopların göçünü andıran mandaların bu anları görsel şölen sunuyor.

Manda üreticiliği yapan bölge halkı ise elde ettikleri süt, kaymak ve yoğurdu satarak geçimini sağlıyor.

TER BEZLERİ AZ OLDUĞU İÇİN SUYA VEYA ÇAMURA GİREREK SERİNLİYORLAR

Balıkesir Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakkı Peltek, 2010 yılında kurdukları derneğin üye sayısının 200'e ulaştığını söyledi.

Bölgede daha önce 750 baş olan manda sayısının da 5 bine çıktığını belirten Peltek, "Manda yabani hayvandan evcilleştiği için doğa hayvanıdır, sahibine hiçbir şekilde zarar vermez. Ne verirsen onu yer" dedi.

Peltek, ter bezleri az olan mandaların suya ya da çamura girerek serinlediklerini, bu durumun eti ve sütünün lezzetini etkilemediğini ifade etti.

Yetiştiricilerden Ali Çırpıcı ise mandanın su ve çamurda yatmayı seven bir hayvan olduğunu anlattı.

Çırpıcı, mandanın doğal yüzücü olduğunu belirterek, doğada kendini besleyebildiğini ifade etti.

Çobanlık yapan Ahmet Aygördü de sabah sahiplerinin dışarı çıkardığı mandaları merada saat 10.00'a kadar bir araya getirdiklerini aktardı.

Dereden geçirerek mandaları otlattıklarını belirten Aygördü, "Öğleye kadar otlatıyoruz, daha sonra da mandalar serinlemek için suda ve çamurda yatıyor. Bu bölgede mandacılık çok iyi" diye konuştu.

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