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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de duvara çarpan motosiklet alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de duvara çarpan motosiklet alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Balıkesir Gönen'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, bir iş yerinin duvarına çarparak alev aldı. Motosikletin altında alevlerin arasında kalan sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 07:01 Güncelleme: 16.10.2024 - 07:15
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        Duvara çarpan motosiklet alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir iş yerinin duvarına çarpan motosiklet alev aldı. Alevlerin arasında kalan sürücü Umut Aşkınoğlu (27) yaşamını yitirirken, arkadaşı Yalçın Kurt ise ağır yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi, Şener Uğur Sokak'ta meydana geldi. Umut Aşkınoğlu yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir iş yerinin duvarına çarptı.

        DUVARA ÇARPAN MOTOSİKLETTE YANGIN ÇIKTI

        DHA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle yanmaya başlayan motosiklet altında sıkışan Aşkınoğlu ile arkasında bulunan arkadaşı Yalçın Kurt, alevlerin arasında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla Aşkınoğlu ile Kurt alevlerden uzaklaştırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        SÜRÜCÜ ÖLDÜ ARKADAŞI AĞIR YARALANDI

        Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Umut Aşkınoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Yalçın Kurt ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yalçın Kurt, burada yapılan müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Balıkesir
        #Gönen
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