Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerinden yaya olarak kaçan otomobilin sürücüsü ise polis ve jandarma ekiplerince yakalandı
Susurluk'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Turgut Y. (19) yönetimindeki otomobil, Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde Osman Kiraz'ın (75) kullandığı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Kiraz, olay yerinde hayatını kaybetti.
İncelemelerin ardından Kiraz'ın cenazesi, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA'nın haberine göre; kazanın ardından yaya olarak kaçan Turgut Y. ise polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun tek şeridi, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.