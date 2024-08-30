Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerinden yaya olarak kaçan otomobilin sürücüsü ise polis ve jandarma ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 01:20 Güncelleme: 30.08.2024 - 01:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Susurluk'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Turgut Y. (19) yönetimindeki otomobil, Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde Osman Kiraz'ın (75) kullandığı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Kiraz, olay yerinde hayatını kaybetti.

        İncelemelerin ardından Kiraz'ın cenazesi, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA'nın haberine göre; kazanın ardından yaya olarak kaçan Turgut Y. ise polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun tek şeridi, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Balıkesir
        #Susurluk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Muhteşem Kartal!
        Muhteşem Kartal!
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Narin Güran'ı arama çalışmalarında son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmalarında son gelişmeler
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?