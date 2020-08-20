İHA

Ayvalık ilçesinde aktarlara satmak üzere ot toplayan Selma ve Raif Çelikel çifti, merkez ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Lale Adası’nın Edremit Körfezi’ne bakan kısmındaki Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki Lisesi’nin deniz kıyısında bir erkeğe ait cansız beden olduğunu fark etti.

İHA'nın haberine göre, Raif Çelikel’in 112 Acil İhbar Hattı’na ihbarda bulunması üzerine Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ayvalık Belediyesi Zabıta ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede cansız bedenin Özgür Gündoğdu’ya (43) ait olduğunu tespit etti. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Gündoğdu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.