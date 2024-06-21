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        Haberler Gündem Güncel Balıkesir'de tarım arazisinde yangın | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de tarım arazisinde yangın

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunan tarım arazisinde yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 16:08 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:55
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        Balıkesir'de tarım arazisinde yangın
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        Kepsut'a bağlı kırsal Eşeler Mahallesi yakınındaki bir ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangınla ilgili ihbarın ardından olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

        Ekipler, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 2 greyder ve 1 dozerle karadan, 3 helikopter ve 3 uçakla havadan alevlere müdahale ediyor.

        Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 2 itfaiye aracı, 3 su tankeri, 3 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder, 1 kepçe ve 1 ekskavatörün gönderildiği bölgede, 165 kişiden oluşan ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.

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        #Balıkesir
        #yangın
        #tarım arazisi
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