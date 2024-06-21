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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Manisa'da orman yangını

        Manisa'nın Salihli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:49
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        Manisa'da orman yangını
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        Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesi sürüyor.

        Manisa'nın Salihli içesine bağlı Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.

        Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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        #Manisa
        #orman yangını
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