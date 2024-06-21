Manisa'da orman yangını
Manisa'nın Salihli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 21.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:49
Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesi sürüyor.
Manisa'nın Salihli içesine bağlı Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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