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2 milyonluk haksız kazanç elde eden tefeci aileye operasyon

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüksek faizle borç para vererek 2 milyon TL haksız kazanç elde eden tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda, aynı aileden 4 şüpheliyi gözaltına alındı.

Balıkesir'de tefeci aileye operasyon
DHA

Balıkesir'de, yüksek faizle borç para vererek 2 milyon TL haksız kazanç elde eden tefeci aileye operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonunda H.Ç., Y.Ç., M.Ç. ve R.Ç. adlı şüphelilerin, Edremit ilçesinde, zor durumda olan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdiği, borçlarını ödeyemeyenlerin Güre, Akçay ve Altınoluk mahallelerindeki gayrimenkulleri ile araçlarına el koyduğunu belirledi.

Yaklaşık 2 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 oluklu bıçak, 5 tapu, 2 ruhsat ve 543 bin 300 TL değerinde 8 senet, 4 alacak defteri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 555 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.

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