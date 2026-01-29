Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Balıkesir'de toprak kaydı, tren raydan çıktı! | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de toprak kaydı, tren raydan çıktı!

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde toprak kayması sonucu yolcu treni raydan çıktı, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 00:53 Güncelleme: 29.01.2026 - 00:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de toprak kaydı, tren raydan çıktı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Savaştepe ilçesi Kocabıyıklar Kölederesi Mahallesi yakınlarında, Bandırma- İzmir seferini yapan E 68012 sefer sayılı yolcu treni, Bandırma istikametinden İzmir yönüne seyir halindeyken, bölgede toprak kayması meydana geldi.

        TREN RAYDAN ÇIKTI 1 YOLCU YARALANDI

        Zemindeki hareketlilik nedeniyle 2 makinist, 4 vagon görevlisi ve 143 yolcunun bulunduğu tren raydan çıktı. DHA'nın haberine göre; kazada yolculardan Zehra E. (16) hafif şekilde yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yolcular olay yerine gelen başka bir trenle en yakın Soğucak İstasyonu’na tahliye edildi. Yolcular, buradan otobüslerle İzmir’e gönderildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 13 , ulusal seviyede aranan 1 suçlu ülkemize getirildi

        Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 13 , ulusal seviyede aranan 1 suçlu ülkemize getirildi

        #Balıkesir
        #Savaştepe
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        Erakçi: Eller tetikte
        Erakçi: Eller tetikte
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde