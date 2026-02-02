Balıkesir'de yayanın öldüğü kaza kamerada
Balıkesir Gönen'de yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza, gece saatlerinde Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi’nde meydana geldi.
Zeynep C. (33) yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Nejdet A'ya (45) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nejdet A, metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAYANIN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA, KAMERAYA YANSIDI
DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nejdet A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü Zeynep C, polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.