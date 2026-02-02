Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Balıkesir'de yayanın öldüğü kaza kamerada

        Balıkesir Gönen'de yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 03:04 Güncelleme: 02.02.2026 - 03:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de yayanın öldüğü kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, gece saatlerinde Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi’nde meydana geldi.

        Zeynep C. (33) yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Nejdet A'ya (45) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nejdet A, metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YAYANIN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA, KAMERAYA YANSIDI

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nejdet A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü Zeynep C, polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

        Mersin'de kuvvetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, bazı araçlar su altında kaldı. (AA)

        #Balıkesir
        #Gönen
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Müstakil evde yangın çıktı; 26 kedi öldü!
        Müstakil evde yangın çıktı; 26 kedi öldü!
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Galatasaray ligde dört dörtlük!
        Galatasaray ligde dört dörtlük!
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi