Bandırma'da 7 kişinin yaralandığı çatışmaya 6 tutuklama

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!



Hatice DAĞLI/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, alacak meselesinden husumetli olan iki grup arasında çıkan 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Olay, 31 Mayıs'ta Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tufan Vermen (43) ile Uğur Vermen (35), yanlarına 4 akrabalarını da alarak aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olan Ozan Alpyörük (26) ile Tolga Alpyörük'ün yanına konuşmaya gitti. Bir süre tartışan iki gruptakiler yanlarındaki pompalı tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Yaşanan çatışmada 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların bulunduğu hastanelere çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, olayın ardından kaçan Tufan Vermen ile Uğur Vermen, polis ekipleri tarafından hastane yakınına park ettikleri otomobil içinde yakalandı. Olaya karıştıkları tespit edilen Kamil Vermen, Can Darıga, Önder Alpyörük ile Tolga Alpyörük de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

2023-06-06 16:23:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.