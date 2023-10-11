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        Beton elektrik direğinin yıkım sırasında üzerine düştüğü işçi öldü

        BALIKESİR'inBurhaniyeilçesinde yıkımı yapılan  beton elektrik direği üzerine devrilen İdris Akbaş (59), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:45
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        Beton elektrik direğinin yıkım sırasında üzerine düştüğü işçi öldü
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        BALIKESİR'inBurhaniyeilçesinde yıkımı yapılan  beton elektrik direği üzerine devrilen İdris Akbaş (59), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 10.30 sıralarında tatil sitesinde meydana geldi. Kullanılamayan beton elektrik direği, yıkımı sırasında işçilerden 2 çocuk babası İdris Akbaş'ın üzerine devrildi. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akbaş'ın cansız bedeni, incelemeler sonrası Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

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