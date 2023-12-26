Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu oldu
Bandırmaspor'da Taşkın Kara'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu getirildi.
Bandırmaspor'da Taşkın Kara'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu getirildi.
1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'da 17'nci hafta oynanan Adanaspor karşılaşmasının 3-2 kaybedilmesinin ardından teknik direktör Taşkın Kara ile yollar ayrıldı. Bandırmaspor´da boş kalan koltuğa Hüseyin Eroğlu getirildi. Bandırmaspor resmi hesabından yapılan açıklamada, "Altınordu ile iki şampiyonluk, bir play-off finali heyecanı yaşayan, Yılport Samsunspor´u 11 yıl aradan sonra Süper Lig´e çıkaran, onlarca yıldız futbolcuyu Türk futboluna kazandıran Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile süper lig yolculuğuna başlıyoruz. 2024-2025 sezon sonuna kadar anlaştığımız değerli teknik direktörümüz ile yapacağımız imza töreninin detaylarını sizlerle daha sonra paylaşacağız" denildi.
DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Bandırma - Hatice DAĞLI
2023-12-26 23:45:12
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.