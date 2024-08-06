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        5 yıl önce sokağa terk edilen 'Efe' mahallenin maskotu oldu; denizde yüzüyor, evleri koruyor

        BALIKESİR'de, 5 yıl önce sokağa terk edilen Kangal kırması köpek, sahiplenildiği mahallenin maskotu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:40 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:45
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        5 yıl önce sokağa terk edilen 'Efe' mahallenin maskotu oldu; denizde yüzüyor, evleri koruyor
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        BALIKESİR'de, 5 yıl önce sokağa terk edilen Kangal kırması köpek, sahiplenildiği mahallenin maskotu oldu. 'Efe' adı verilen erkek köpek, mahallelinin verdiği yemek artıklarıyla doyuruluyor. Çocukların da büyüklerin de sevdiği 'Efe', denizde yüzüyor ve evlerin önünde nöbet tutuyor.

        Erdek ilçesi Sahil Mahallesi'nde 5 yıl önce sokağa terk edilen Kangal kırması köpeği, mahalleli sahiplendi. 'Efe' ismi verilen erkek köpek, mahallelinin verdiği yemek artıklarıyla doyurulurken, evlerinin önünde nöbet tutuyor. Zamanla mahallenin maskotu haline gelen Efe'yi, kısa sürede yazlıkçılar da sevdi. Almanya'da yaşayan ve her yıl yaz tatilini geçirmek üzere Erdek'teki yazlık evine gelen gurbetçi, Efe için, düzenli olarak Almanya'dan kargoyla kuru mama gönderdi. Çocukların da büyüklerin de sevgisini kazanan Efe, denizde yüzerek başladığı gününde, evlerin önünde nöbet tutuyor ve mahalleye gelenleri izliyor.

        'O BİZİ SEVDİ, BİZ DE ONU SEVDİK'

        Kimi zaman sokak girişinde, bazen de evlerin bahçesindeki kedilerle yan yana yatan Efe'nin de mahallede yaşayanlara alıştığını söyleyen Mehmet Andaş (62), "4-5 sene önce sokağa bırakmışlar. Yaz sonuydu. Yaz bitiminde bırakmışlar, boynunda tasma vardı. Baktık aç, evlerden kalan yemek artıklarını getirdik. O bizi sevdi, biz de onu sevdik. O bizi sahiplendi, biz de onu sahiplendik. Mahallenin emniyetini sağlıyor. Yazlıklarına gelen bütün misafirler de ona bakıyor. Yem veriyorlar, hazır mama alıyorlar veriyorlar. Almanya'dan bir vatandaş var, hazır mama gönderiyor. Komşular, herkes sahiplendi" sözleriyle Efe'ye duydukları sevgiyi dile getirdi.

        Sait Yüce (79) de "Görünce hayvana acıdık, açtı. Beslemeye başladık işte, o zamandan bu zamana elimizden geldiği kadarıyla yem veriyoruz. Bu çok candan bir köpek. Hep burada bekler" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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