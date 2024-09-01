Ro-Ro gemisi, fazla yolcu aldığı gerekçesiyle limanda bekletiliyor

BALIKESİR'in Avşa ve Marmara Adası ile Tekirdağ arasında sefer yapan Ro-Ro gemisinin, fazla yolcu aldığı gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareket etmesine izin verilmedi. Marmara Adası Limanı'nda bekletilen gemideki yolcular korna çalarak protestoda bulunuyor.

Saat 14.30'daki Avşa-Marmara-Tekirdağ seferini yapmak üzere ikinci durağı olan Marmara Adası'na gelen 'Yavuz Naz' isimli Ro-Ro gemisi, burada bekleyen yolcuları aldıktan sonra Tekirdağ'a gitmek üzere, limandan hareket izni istedi. Sahil Güvenlik ekipleri, kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı gerekçesiyle geminin hareketine izin vermedi. Saat 15.00'ten beri Marmara Adası Limanı'nda bekletilen gemideki yolcular, durumu korna çalarak protesto ediyor. Gemi bekletilirken, liman başkanı, firma yetkilileri ve Sahil Güvenlik ekipleri arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.