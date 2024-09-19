Balıkesir'de 6 kişinin yaralandığı otoparka silahlı saldırının 5 şüphelisi yakalandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir otoparka düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi Hüseyin Açıkgöz (36) ile yan taraftaki çay bahçesinde oturan 5 kişinin yaralanmasına ilişkin, olaya karışan U.İ. ile ona yardım ettikleri belirlenen 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki Hüseyin Açıkgöz'e ait otoparka 17 Eylül'de saat 13.00 sıralarında motosikletle gelen siyah kask takılı bir kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Tabancasını çıkarıp peş peşe 10 el ateşleyen saldırgan motosikletle hızla olay yerinden kaçtı. Saldırıda otopark sahibi Hüseyin Açıkgöz ile bitişikte bulunan çay bahçesinde oturanlardan Mustafa Ç., Resmiye H., Ayşe C., Şevval A. ve Safiye K. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla olay yerinin 50 metre ilerisinde bulunan özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Açıkgöz'ün hayati tehlikesi sürerken, diğer 5 yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.