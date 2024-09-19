Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 6 kişinin yaralandığı otoparka silahlı saldırının 5 şüphelisi yakalandı

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir otoparka düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi Hüseyin Açıkgöz (36) ile yan taraftaki çay bahçesinde oturan 5 kişinin yaralanmasına ilişkin, olaya karışan U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 19:50 Güncelleme: 19.09.2024 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 6 kişinin yaralandığı otoparka silahlı saldırının 5 şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir otoparka düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi Hüseyin Açıkgöz (36) ile yan taraftaki çay bahçesinde oturan 5 kişinin yaralanmasına ilişkin, olaya karışan U.İ. ile ona yardım ettikleri belirlenen 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki Hüseyin Açıkgöz'e ait otoparka 17 Eylül'de saat 13.00 sıralarında motosikletle gelen siyah kask takılı bir kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Tabancasını çıkarıp peş peşe 10 el ateşleyen saldırgan motosikletle hızla olay yerinden kaçtı. Saldırıda otopark sahibi Hüseyin Açıkgöz ile bitişikte bulunan çay bahçesinde oturanlardan Mustafa Ç., Resmiye H., Ayşe C., Şevval A. ve Safiye K. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla olay yerinin 50 metre ilerisinde bulunan özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Açıkgöz'ün hayati tehlikesi sürerken, diğer 5 yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Öte yandan olay anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis olayın ardından kaçan saldırganın U.İ. olduğunu tespit etti. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. U.İ. ile kendisine yardım ettikleri belirlenen 4 kişi polis tarafından dün yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda olayda kullanılan suç aleti tabanca ve tabancaya ait şarjör, motosiklet ve kask, ruhsatsız tüfek, şase numarası kazınmış motosiklet ile bir miktar uyuşturucu madde bonzai ele geçirildi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de "Ekonomi Ödülleri 2024" programı düzenlendi
        Balıkesir'de "Ekonomi Ödülleri 2024" programı düzenlendi
        Balıkesir'de 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı, 1800 kilo sahte bal ele geçi...
        Balıkesir'de 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı, 1800 kilo sahte bal ele geçi...
        Balıkesir'de sahte olan 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1,8 ton bal ele geçir...
        Balıkesir'de sahte olan 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1,8 ton bal ele geçir...
        Edremit'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Edremit'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Manyas'ta ayçiçeği hasadı sürüyor
        Manyas'ta ayçiçeği hasadı sürüyor
        Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı başladı
        Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı başladı