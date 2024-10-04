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        Erdek'te 207 kiloluk orkinos yakalandı

        BALIKESİR'inErdek ilçesinde balıkçıların oltasına 207 kilogram ağırlığında orkinos takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:36 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:40
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        Erdek'te 207 kiloluk orkinos yakalandı
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        BALIKESİR'inErdek ilçesinde balıkçıların oltasına 207 kilogram ağırlığında orkinos takıldı. Sahile çıkarılan balık, restorana götürüleceği elektrikli motosikletin römorkuna güçlükle yerleştirilirken, o anlar kameraya yansıdı.

        Erdek ilçesinde denize açılan 4 balıkçının oltasına 207 kilogram ağırlığında orkinos takıldı. Güçlükle tekneye alınan balık, sahile taşındı. Dev orkinos, restorana götürülmek üzere yükleneceği elektrikli motosikletin römorkuna sığmayınca balıkçılar, çareyi balığı halatlarla bağlamakta buldu. Bir balıkçının da düşme ihtimaline karşı yanında durup tuttuğu balık, restorana götürülürken; o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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