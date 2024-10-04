Erdek'te 207 kiloluk orkinos yakalandı

BALIKESİR'inErdek ilçesinde balıkçıların oltasına 207 kilogram ağırlığında orkinos takıldı. Sahile çıkarılan balık, restorana götürüleceği elektrikli motosikletin römorkuna güçlükle yerleştirilirken, o anlar kameraya yansıdı.

Erdek ilçesinde denize açılan 4 balıkçının oltasına 207 kilogram ağırlığında orkinos takıldı. Güçlükle tekneye alınan balık, sahile taşındı. Dev orkinos, restorana götürülmek üzere yükleneceği elektrikli motosikletin römorkuna sığmayınca balıkçılar, çareyi balığı halatlarla bağlamakta buldu. Bir balıkçının da düşme ihtimaline karşı yanında durup tuttuğu balık, restorana götürülürken; o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.