        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 81 yaşındaki emekli öğretmen Refik Güner evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Balıkesir'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 81 yaşındaki emekli öğretmen Refik Güner evinde ölü bulundu.

        İlçeye bağlı Halitpaşa Mahallesi Cami Sokak'ta ikamet eden Güner'den haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


        Olay yerine gelen polis ekipleri, Güner'in yerde hareketsiz yattığını tespit etti.

        Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Refik Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Güner'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

