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        Balıkesirspor - Muğlaspor: 0-1

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Ege derbisinde Balıkesirspor evinde Muğlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 21:30 Güncelleme: 05.10.2024 - 21:35
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        Balıkesirspor - Muğlaspor: 0-1
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        TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’taki Ege derbisinde Balıkesirspor evinde Muğlaspor’a 1-0 mağlup oldu.

        Muğlaspor maçın henüz 1’inci dakikasında Furkan Demir’in golüyle öne geçti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakanın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca Balıkesirspor 9 punda kaldı. Muğlaspor ise puanını 11’e çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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