Müdür vekilinin cinayet şüphelisi, kız arkadaşının eski eşi teslim oldu (2)

Balıkesir’in Marmara ilçesinde makamında öldürülen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun cinayet şüphelisi olarak aranan, 2 çocuk babası S.A., arama çalışmalarının sürdüğü Çınarlı Mahallesi’nde caddede yürüdüğü sırada, jandarma ekiplerini karşısında görünce teslim oldu. Şüphelinin işlemleri sürüyor.

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