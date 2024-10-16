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        Minibüs, yol kenarındaki polis aracına çarptı: 1'i polis, 3 yaralı

        BALIKESİR 'in Ayvalık ilçesinde, minibüs, yol kenarında park halindeki polis aracına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:20 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:25
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        Minibüs, yol kenarındaki polis aracına çarptı: 1'i polis, 3 yaralı
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        BALIKESİR 'in Ayvalık ilçesinde, minibüs, yol kenarında park halindeki polis aracına çarptı. Kazada 1'i polis memuru, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Çanakkale- İzmir kara yolunun Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den İzmir yönüne giden Umut Bolat'ın kullandığı 10 AGP 815 plakalı minibüs, yol kenarında duran trafik polisi aracına arkadan çarptı. Minibüste sıkışan Umut Bolat ve yanındaki Erdi Yentür ile kaza anında polis aracının yanında olduğu öğrenilen polis memuru Yakup Erinç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Minibüs şoförü Bolat'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Trafik ekibinin yoldaki başka bir kazaya müdahale ettikten sonra ayrılacakları sırada kazanın yaşandığı bildirildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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