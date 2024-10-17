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        Balıkesirspor'dan açıklama

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda son iki maçını kaybederek zirvenin gerisine düşen Balıkesirspor'da yönetim açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:48
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        Balıkesirspor'dan açıklama
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda son iki maçını kaybederek zirvenin gerisine düşen Balıkesirspor'da yönetim açıklama yaptı. Kurmaylar, futbolcular ve teknik heyete güvenlerinin tam olduğunu açıkladı. Bu sezon hedefin şampiyonluk olduğunu tüm kamuoyunun bildiğini belirten yönetim, "Son iki lig maçının üst üste kaybedilmesiyle taraftarımızın yaşadığı hayal kırıklığının farkındayız. En az taraftarımız kadar aynı üzüntüyü paylaştığımızı ifade etmek isteriz. Özellikle son bölümü olaylı geçen Amasyaspor maçında alınan sonuç hepimizi üzmüştür. Ancak sahada yaşananlar ve deplasmandan dönen yöneticilerimizin bilgilendirmeleri üzerine maçın son bölümünde rakip takım oyuncuları, teknik heyet ve taraftarlarının takımımıza karşı takındığı tavırları tasvip etmek mümkün değildir" dedi.

        Yönetimin açıklamasında, "Basına yansıdığı ve maç yayınında spikerin söylediği gibi, özellikle futbolcumuz Yiğit Epözdemir’in teknik direktörümüz Levent Eriş ile kavga ettiği, yumruk attığı iddiası tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Yiğit Epözdemir ve Şahin Şafakoğlu rakip takım oyuncuları ile karıştıkları kavga sonucu kırmızı kart görmüşlerdir. Teknik Direktörümüz Levent Eriş ise maçın 4. hakemi ile girdiği diyalog sonrası oyundan ihraç edilmiştir. Spikerin ağzından çıkan bir cümle bütün bir camiayı ve adı geçen isimleri zan altında bırakabilmektedir. 3.ligde maç yayını yapan bütün takımları veya yayıncıları işlerini daha ciddiyetle yapmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

        Balıkesirspor'da sakatlıkları bulunan Sedat Yiğit ve Samet Seymen ile son maçta sakatlanan Şahin'in tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

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