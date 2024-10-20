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        Balıkesir'de minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, refüje çarpıp devrilen minibüsteki Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 18:08 Güncelleme: 20.10.2024 - 18:10
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        Balıkesir'de minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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        BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, refüje çarpıp devrilen minibüsteki Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 00.30'da sıralarında Altınkum Mahallesi Ülkü Yolu’nda meydana geldi. Hüseyin Yıldırım'ın kontrolünü yitirdiği 10 ALU 102 plakalı minibüs, savrulup, refüje çarparak devrildi. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Minibüs sürücüsü Hüseyin Yıldırım ve kardeşi Mehmet Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 yaralı ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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