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        TIR'dan devrilen tomruklar zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 9 yaralı

        İSTANBUL-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde seyir halinde olan TIR'ın dorsesinden yola devrilen tomruklar zincirleme kazaya neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 01:40 Güncelleme: 01.11.2024 - 01:45
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        TIR'dan devrilen tomruklar zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 9 yaralı
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        İSTANBUL-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde seyir halinde olan TIR’ın dorsesinden yola devrilen tomruklar zincirleme kazaya neden oldu. Aynı istikamette giden 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde meydana geldi. Erkan Görkem G. idaresindeki 35 VEF 61 plakalı TIR’da yüklü olan tomruklardan 3’ü, seyir halindeyken dorseden yola devrildi. TIR’ın arkasından gelen 45 RJ 525 plakalı otomobil tomruklara çarptı. Ardından 49 AAC 754, 20 RP 343, 34 DNS 560, 34 DMY 628 ve 27 BB 859 plakalı araçlar da kazaya karıştı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde tomruklara ilk çarpan 45 RJ 525 plakalı otomobilde bulunan Ömer Karabağ’ın (70) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Karabağ’ın cenazesi Savaştepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karabağ ile aynı araçta bulunan oğlu Ümit Utku Karabağ ve eşi Şahiste Karabağ ise ağır yaralı olarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazada hafif yaralanan diğer 7 kişi ise ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.

        Kazaya neden olan tomruk yüklü TIR’ın sürücüsü Erkan Görkem G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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