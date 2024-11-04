Ayvalıkgücü takibi bırakmadı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde 1923 Mustafakemalpaşaspor'u 2-1 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, zirve takibini sürdürdü. Evinde Bayburt Özel İdarespor'la 2-2 berabere kalıp, deplasmanda Yozgat Belediyesi Bozokspor'a 2-1 yenildikten sonra 1923 Mustafakemalpaşaspor'u dize getiren kırmızı-beyazlılar moral buldu. Grupta 17 puana ulaşan Ayvalık temsilcisi lider Küçükçekmece Sinopspor'un 3 puan gerisinde 3'üncü sırada yer buldu. Ayvalıkgücü Belediyespor bu hafta Play-Off yarışı veren Karabük İdmanyurduspor'a konuk olacak.

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