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        Ayvalıkgücü takibi bırakmadı

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde 1923 Mustafakemalpaşaspor'u 2-1 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, zirve takibini sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:49 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:55
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        Ayvalıkgücü takibi bırakmadı
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        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde 1923 Mustafakemalpaşaspor'u 2-1 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, zirve takibini sürdürdü. Evinde Bayburt Özel İdarespor'la 2-2 berabere kalıp, deplasmanda Yozgat Belediyesi Bozokspor'a 2-1 yenildikten sonra 1923 Mustafakemalpaşaspor'u dize getiren kırmızı-beyazlılar moral buldu. Grupta 17 puana ulaşan Ayvalık temsilcisi lider Küçükçekmece Sinopspor'un 3 puan gerisinde 3'üncü sırada yer buldu. Ayvalıkgücü Belediyespor bu hafta Play-Off yarışı veren Karabük İdmanyurduspor'a konuk olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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