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        Skuter kazasında hayatını kaybeden Mühendis Ecem son yolculuğuna uğurlandı

        İSTANBUL'da skuterle işe giderken TIR'ın çarptığı Elektrik Elektronik Mühendisi Ecem Sultan Çamlı'nın (28) cenazesi, memleketi Balıkesir'de gözyaşları içinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 17:47 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:50
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        Skuter kazasında hayatını kaybeden Mühendis Ecem son yolculuğuna uğurlandı
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        İSTANBUL'da skuterle işe giderken TIR'ın çarptığı Elektrik Elektronik Mühendisi Ecem Sultan Çamlı'nın (28) cenazesi, memleketi Balıkesir'de gözyaşları içinde toprağa verildi.

        İstanbul'da havacılık teknolojisi alanında faaliyet gösteren DASAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şirketi'nde sistem mühendisi olarak çalışan Ecem Sultan Çamlı, Pendik'teki Teknopark İstanbul kampüsündeki iş yerine gitmek üzere Kurtköy'deki evinden sabah saatlerinde yola çıktı. Saat 08.45 sıralarında ise Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda skuterle seyir halinde bulunan Çamlı'ya Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesi bulunmayan TIR çarptı. Çamlı, 150 metre önünde sürüklendikten sonra TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çamlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan TIR şoförü Çolak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

        ‘GURUR DUYUYORUZ’ PAYLAŞIMI

        Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu olan Ecem Sultan Çamlı, havacılık ve savunma sanayi alanında projeler hazırlarken, kendi kurduğu Ebabil Bilim ve Teknoloji Derneği'nin başkanlığı görevini de sürdürüyordu. Çalıştığı şirketle birlikte geçen hafta düzenlenen SAHA EXPO 2024 fuarına da katılan Ecem Sultan Çamlı, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin havacılık ve savunma alanındaki gücünü artırma hedefiyle geliştirdiğimiz hava araçlarımızı sergilemekten gurur duyuyoruz" paylaşımı yapmıştı.

        Ecem Sultan Çamlı, 2010 yılında Balıkesir'de ilköğretim öğrencisiyken 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Bilişim Olimpiyatı'nda (E-BİKO) animasyon dalında hazırladığı 'Atom' konulu çalışmasıyla 2 bin 697 proje arasından dünya ikincisi olma başarısını göstermişti. Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde ayrıca Ebabil Dron Takımı Kaptanlığını yürüten Çamlı, Balıkesir Ticaret Odası Kadın Girişimciler İl Kurulu üyesiydi.

        BALIKESİR’DE TOPRAĞA VERİLDİ

        Ecem Sultan Çamlı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Balıkesir'e gönderildi. Çamlı için bugün ikindi vaktinde Zağnos Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çamlı'nın ailesi, diğer yakınları ve sevenleri katıldı. Karesi İlçe Müftüsü Ali Gürler'in kıldırdığı namazın ardından Ecem Sultan Çamlı'nın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Çınarlıdere Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

        AK PARTİ İL BAŞKANI’NDAN MESAJ

        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karesi Gençlik Kolları'nda görev almış, şehrimizin yetiştirdiği genç mühendis kardeşlerimizden Ecem Sultan Çamlı'nın vefat haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. Kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz, Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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