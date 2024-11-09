Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kaza; yaralı sayısı 14'e çıktı

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada yaralı sayısı 14'e çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de kaza; yaralı sayısı 14'e çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada yaralı sayısı 14'e çıktı.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında Bandırma-Bursa kara yolu üzerindeki otogar ışıkları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre yola kontrolsüz çıkan C.Ç. (34) yönetimindeki 10 APF 422 plakalı yolcu otobüsü ile M.U.'nun (65) kullandığı 45 SA 7309 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yoldan çıkarken, ihbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler M.U. ile C.Ç. ile yolculardan M.C. (20), B.A. (23), B.B. (41), Y.K. (34), B.P. (22), S.K. (19), E.Y. (22), M.F.B. (10), N.S.T. (53), E.K. (5), A.P. (43) ve C.Y. (13) yaralandı. 3'ü çocuk 14 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Musk, Trump ve Zelenskiy görüşmesine katılmış
        Musk, Trump ve Zelenskiy görüşmesine katılmış
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın...
        Sahil Güvenlik, Marmara ve Avşa'da rahatsızlanan 3 kişiyi hastaneye ulaştır...
        Sahil Güvenlik, Marmara ve Avşa'da rahatsızlanan 3 kişiyi hastaneye ulaştır...
        Marmara ve Avşa adalarında rahatsızlanan 3 kişinin tahliyesi sahil güvenlik...
        Marmara ve Avşa adalarında rahatsızlanan 3 kişinin tahliyesi sahil güvenlik...
        Bandırma'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
        Balıkesir'de alıkoyma ve işkence şüphelisi 4 kişi tutuklandı
        Balıkesir'de alıkoyma ve işkence şüphelisi 4 kişi tutuklandı
        Prof. Dr. Mustafa Sarı: Müsilajın Marmara'da yayılma ihtimali çok yüksek
        Prof. Dr. Mustafa Sarı: Müsilajın Marmara'da yayılma ihtimali çok yüksek