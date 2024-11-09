Bakan Yerlikaya: Belediye, terörle iltisakın hendeği değildir (2)

'TÜRKİYE'YİEL BİRLİĞİYLE YENİDEN İNŞA ETTİK'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı güvenlik toplantısının ardından AK Parti Karesi İlçe Kongresine katıldı. AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka'nın tek liste olarak girdiği kongrede konuşan Bakan Yerlikaya, AK Parti'nin, demokrasinin gelişmesine büyük katkı sağladığını ve parti için demokrasi işleyişinde de örnek teşkil edecek yepyeni bir döneme imza attığını söyledi. Bakan Yerlikaya, "AK Parti kurulduğu günden bu yana milletin partisi olmuş ve milletin davasını yüreğinde taşımıştır. Bu kutlu yolculukta 23 yıldır büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz. 23 yıldır da memleket sevdasıyla hep birlikte ter döküyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DAHA GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLMASI İÇİN BAŞLATILMIŞ BİR KALKINMA HAREKETİ' Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletimizin iradesi de her zaman Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Onun liderliğinde Türkiye, dünyada mazlumların sesi olmuş, zalimlerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Bizim davamız Türkiye'nin bağımsızlığı, milletimizin refahı, geleceğimizin teminat altına alınma davasıdır. İşte bu kararlılık Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da temelini oluşturmaktadır." 'HEDEFLERİMİZE KİM TAŞ KOYARSA GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ'