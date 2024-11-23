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        Belediye meclis üyesi gazeteciyi darbetti; o anlar kamerada (2)

        MECLİSÜYESİ GÖZALTINA ALINDIBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde gazeteci Hakan Sataroğlu'nu darbeden ve ifadesinin ardından serbest bırakılan meclis üyesi Hasan Bayram, bugün savcılık talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:00 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:05
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        Belediye meclis üyesi gazeteciyi darbetti; o anlar kamerada (2)
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        MECLİSÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gazeteci Hakan Sataroğlu'nu darbeden ve ifadesinin ardından serbest bırakılan meclis üyesi Hasan Bayram, bugün savcılık talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Bayram ayrıca partisi tarafında kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

        'HUKUKİ SÜRECİN TİTİZLİKLE İŞLEYECEĞİNE İNANIYORUZ'

        Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, "Basın, milletimizin gözü kulağıdır. Gazeteciler, halkımızın haber alma hakkı için fedakarca çalışan emekçilerdir. Şiddetle susturulmaya çalışılan her gazeteci, aslında milletin gerçekleri öğrenme hakkının hedef alındığını göstermektedir. CHP'li bir meclis üyesinin böylesine çirkin bir eylemi gerçekleştirmesi, partinin demokrasiye ve ifade özgürlüğüne olan yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermiştir. CHP yönetimini, saldırgan meclis üyesi hakkında disiplin süreçlerini işletmeye davet ediyoruz. Demokrasiyi dilde savunup, fiiliyatta gazetecilere şiddet uygulayanların samimiyetsizliği halkımız tarafından net bir şekilde görülmektedir. AK Parti olarak basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını sonuna kadar savunacağız. Hukuki sürecin titizlikle işleyeceğine inanıyoruz" dedi.

        'PARTİMİZİN MECLİS ÜYESİ OLMASI ÜZÜNTÜMÜZÜ DAHA DA ARTTIRDI'

        CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı da olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Köybaşı, açıklamasında, "Önceki gün Burhaniye ilçemizde yaşanan darp olayı hepimizi derinden üzmüştür. Saldırıya uğrayan gazeteci arkadaşımız Sayın Hakan Sataroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın faalinin partimizin meclis üyesi olması üzüntümüzü daha da artırmıştır. Öncelikle adaletin mutlaka gerekli işlemleri yapacağına inancımız tamdır. Bunun dışında il başkanlığı olarak olayın faili meclis üyemizi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etmiş bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak basına ve basın mensuplarına yapılan her türlü baskı ve müdahalenin yurttaşların bilgi alma hakkına müdahale olarak gördüğümüzü ve bunun her zaman karşısında duracağımız açıktır" dedi.

        Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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