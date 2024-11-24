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        Balıkesir'de mermer ocağında göçük; 2 işçi için kurtarma çalışma başlatıldı

        BALIKESİR'in Marmara ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında kopan kaya parçaları, 2 işçinin üstüne düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 20:29 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:30
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        Balıkesir'de mermer ocağında göçük; 2 işçi için kurtarma çalışma başlatıldı
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        BALIKESİR'in Marmara ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında kopan kaya parçaları, 2 işçinin üstüne düştü. Göçük altında kalan 2 işçi için çalışmalar sürdürülüyor.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Marmara ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında meydana geldi. A.Ö. ile M.D.’nin (55) üstüne, ocakta çalıştıkları sırada kopan kaya parçaları düştü. 2 işçi de göçük altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Komando Bölüğü Arama Kurtarma Timi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, işçilere ulaşmak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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