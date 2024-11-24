Erdek'te traktörün römorku yan yattı: 5 yaralı

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan zeytin yüklü traktörün yan yatan römorkunda bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi, Hüseyin Durak Caddesinde meydana geldi. 10 AGT 496 plakalı zeytin yüklü traktörün sürücüsü Tuna D., ara sokaktan çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği traktörün römorku yan yattı. Römorkta bulunan işçilerden Mert Medi, Gülşen Yıldız, Birsen Yıldız, Döndü Koç ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.