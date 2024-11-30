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        Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor: 2-0

        STAD:17 EYLÜLHAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Emre Doğru, Abdülhamit SöylerBANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel (Yasin Yağız Dilek dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 19:12 Güncelleme: 30.11.2024 - 19:12
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        Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor: 2-0
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        STAD:17 EYLÜL

        HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Emre Doğru, Abdülhamit Söyler

        BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel (Yasin Yağız Dilek dk. 90+2) İbrahim Kaya, Marco Paixao (Paulinho dk. 83), Atınç Nukan, Sergen Piçinçiol, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek (Hikmet Çiftçi dk. 87), Diniyev (Adama Salimaou Diakhaby dk. 46) Remi Mulumba, Faruk Can Genç (Kerem Atakan Kesgin dk. 46)

        YENİ MALATYASPOR: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde (Metehan Ünal dk. 90+1), Mehmet Güneş, Mert Miraç Altıntaş (Enes Savucu dk. 90+2) Cengizhan Akgün, (Kerem Altunışık dk. 86) Alperen Arslan, Burak Efe Yaz (Nuri Fatih Aydın dk. 72) Emircan Bayrakdar, Umut Tanış (Eray Şişman dk. 86), Berat Yaman

        GOLLER: Marco Paixao (dk. 45+6 pen.), Adama Salimaou Diakhaby (dk. 61) (Bandırmaspor)

        SARI KARTLAR: Yağız Dilek (Bandırmaspor), Burak Yaz, Berat Yaman, Umut Tanış, Alperen Arslan (Yeni Malatyaspor)

        1'inci Lig’in 14'üncü haftasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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