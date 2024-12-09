Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesirspor'da Ertekin farkı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde İnegöl Kafkasspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Balıkesirspor, şampiyon apoletli teknik direktörü İsmail Ertekin'in göreve gelmesiyle çıkış yakalayarak liderlik koltuğuna oturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:29 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesirspor'da Ertekin farkı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde İnegöl Kafkasspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Balıkesirspor, şampiyon apoletli teknik direktörü İsmail Ertekin'in göreve gelmesiyle çıkış yakalayarak liderlik koltuğuna oturdu. Son 2 haftada takımın başında yer alan 65 yaşındaki teknik adam takımına 6 puan kazandırdı. Balıkesirspor bu 2 karşılaşmada Adıyaman FK'yı deplasmanda 5-0, İnegöl Kafkasspor'u ise 2-0 yenerek 7 gol atarken, kalesini gole kapattı.

        Grupta ilk 2 hafta zirvede yer aldıktan sonra düşüşe geçip 8'inci sıraya kadar gerileyen Balıkesirspor, bu sezon Levent Eriş ve Veyis Kanber'in ardından göreve gelen İsmail Ertekin önderliğinde rotasını yeniden şampiyonluk olarak belirledi. Ligde 12 hafta sonra zirveye yerleşen kırmızı-beyazlılar bu sezon ilk kez 3'te 3 yaptı. Balıkesirspor ilk yarının son maçında deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Türk Metal 1963 ile karşı karşıya gelecek. İsmail Ertekin daha önce Balıkesirspor'a 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de tarihi şampiyonluklar yaşatıp Süper Lig'e taşımıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Altına Çin dopingi
        Altına Çin dopingi
        Şerif Gören'e veda
        Şerif Gören'e veda
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti

        Benzer Haberler

        Ayvalıkgücü zirveye tutundu
        Ayvalıkgücü zirveye tutundu
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Viranşehir Belediyespor: 1-0
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Viranşehir Belediyespor: 1-0
        Balıkesirspor - İnegöl Kafkaspor: 2-0
        Balıkesirspor - İnegöl Kafkaspor: 2-0
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 9 kişi yakalandı
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 9 kişi yakalandı
        Daskyleion'u saldırılardan korumak için yapılmış 2 bin 700 yıllık sur bulun...
        Daskyleion'u saldırılardan korumak için yapılmış 2 bin 700 yıllık sur bulun...
        Balıkesir'de çaldıkları otomobili 1 milyon liraya sahibine geri veren şüphe...
        Balıkesir'de çaldıkları otomobili 1 milyon liraya sahibine geri veren şüphe...