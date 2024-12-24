Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 12 ölü, 4 yaralı (3)

VALİUSTAOĞLU: 12 ÖLÜ, 4 YARALI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Ustaoğlu, "İlimizde faaliyet gösteren ZSR A.Ş. adlı mühimmat fabrikasının kapsül üretim bölümünde 24.12.2024 günü saat 08.25 sıralarında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 12 çalışan vefat etmiş, 4 çalışan ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.