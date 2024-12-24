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        Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 12 ölü, 5 yaralı (13)

        'ŞİRKETİNSİCİLİNİN ÖNEM VE DİKKATLE ARAŞTIRILMASI GEREKİR'CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin başkanlığında CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun'dan oluşan heyet, patlamanın gerçekleştiği fabrikada incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:15
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        Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 12 ölü, 5 yaralı (13)
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        'ŞİRKETİNSİCİLİNİN ÖNEM VE DİKKATLE ARAŞTIRILMASI GEREKİR'

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin başkanlığında CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun'dan oluşan heyet, patlamanın gerçekleştiği fabrikada incelemelerde bulundu. Burada konuşan Ensar Aytekin, "Balıkesir, güne patlamayla uyandı. Olay yerini gezdik, bilgiler aldık. 08.00 vardiyasında yer alan 14 işçimiz, işi devraldıktan 12-13 dakika sonra çalıştıkları alanda patlama oluyor. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bilgisini aldık. Burada olmaya devam edeceğiz. Bir ihmal var mı; hep birlikte bakacağız. Görevimiz; vatandaşın hakkını, hukukunu, canını, malını aramaktır. Onun için buradayız. Fabrikanın geçmişinde bir patlama daha olmuş. Ölümlü bir kaza olmamış ama 5-6 işçimiz yaralanmış. Şirketin sicilinin önem ve dikkatle araştırılması gerekir" dedi.

        'CHP, GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAK'

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise "Savunma sanayi üreten tesisler, bu olaylara açık tesislerdir. Gerekli emniyetin alınmaması durumunda hem kamu hem de özel sektörlerde bunları yaşadık. Amacımız; teknik incelemeden sonra müteakip dönemlerde böyle acı hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. CHP, konunun Meclis'te de detaylı araştırılması için gerekli tüm girişimlerde bulunacak" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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