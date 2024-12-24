Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 12 ölü, 5 yaralı (13)

'ŞİRKETİNSİCİLİNİN ÖNEM VE DİKKATLE ARAŞTIRILMASI GEREKİR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin başkanlığında CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun'dan oluşan heyet, patlamanın gerçekleştiği fabrikada incelemelerde bulundu. Burada konuşan Ensar Aytekin, "Balıkesir, güne patlamayla uyandı. Olay yerini gezdik, bilgiler aldık. 08.00 vardiyasında yer alan 14 işçimiz, işi devraldıktan 12-13 dakika sonra çalıştıkları alanda patlama oluyor. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bilgisini aldık. Burada olmaya devam edeceğiz. Bir ihmal var mı; hep birlikte bakacağız. Görevimiz; vatandaşın hakkını, hukukunu, canını, malını aramaktır. Onun için buradayız. Fabrikanın geçmişinde bir patlama daha olmuş. Ölümlü bir kaza olmamış ama 5-6 işçimiz yaralanmış. Şirketin sicilinin önem ve dikkatle araştırılması gerekir" dedi.