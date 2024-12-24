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        Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 11 ölü, 7 yaralı (5)

        YERLİKAYA,GÜLER VE IŞIKHAN YARALILARI ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 kişiyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 19:59 Güncelleme: 24.12.2024 - 20:05
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        Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 11 ölü, 7 yaralı (5)
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        YERLİKAYA,GÜLER VE IŞIKHAN YARALILARI ZİYARET ETTİ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 kişiyi ziyaret etti. Güler, Yerlikaya ve Işıkhan, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

        PATLAMA, KOMŞU MAHALLEDEN CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

        Öte yandan patlama sonrası çıkan yangın, kırsal Ziyaretli Mahallesi'nden cep telefonuyla kaydedildi. Fabrikadan yükselen duman, Ziyaretli Mahallesi'nde bulunan bir taş ocağında çalışan işçiler tarafından kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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