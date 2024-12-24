Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 11 ölü, 7 yaralı (5)

YERLİKAYA,GÜLER VE IŞIKHAN YARALILARI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 kişiyi ziyaret etti. Güler, Yerlikaya ve Işıkhan, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.