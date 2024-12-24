Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 11 ölü, 7 yaralı (5)
YERLİKAYA,GÜLER VE IŞIKHAN YARALILARI ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 kişiyi ziyaret etti.
YERLİKAYA,GÜLER VE IŞIKHAN YARALILARI ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 kişiyi ziyaret etti. Güler, Yerlikaya ve Işıkhan, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.
PATLAMA, KOMŞU MAHALLEDEN CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Öte yandan patlama sonrası çıkan yangın, kırsal Ziyaretli Mahallesi'nden cep telefonuyla kaydedildi. Fabrikadan yükselen duman, Ziyaretli Mahallesi'nde bulunan bir taş ocağında çalışan işçiler tarafından kayda alındı.
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